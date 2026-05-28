केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बने भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष, पंजाब-हरियाणा और त्रिपुरा में भी बदले

भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पार्टी ने दिल्ली की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी है। वे वर्तमान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। मल्होत्रा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

कमान हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए भाजपा ने दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। हरियाणा की कमान डॉ अर्चना गुप्ता को सौंपी है। अर्चना मोहनलाल बड़ौली की जगह लेंगे। पंजाब में भाजपा ने 43 साल बाद किसी महिला अध्यक्ष को कमान दी है। पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक अश्वनी शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष थे। त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को अध्यक्ष बनाया गया है। वे राजीव भट्टाचार्य की जगह लेंगे।

चुनाव 43 साल बाद हरियाणा में महिला अध्यक्ष भाजपा ने 1980 से 1983 के बीच पहली बार हरियाणा में महिला अध्यक्ष बनाया था। तब डॉ कमला वर्मा को कमान सौंपी गई थी। वह यमुनानगर की रहने वाली थीं। अर्चना गुप्ता अभी तक प्रदेश महामंत्री थीं। उनके दादा सूरजभान स्वतंत्रता सेनानी और उनके पति जींद निवासी डॉ. अनिल गुप्ता है। अर्चना रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपनी क्लीनिक चलाती हैं। वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही हैं और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही हैं।

Advertisement

चुनाव पंजाब में अगले साल चुनाव, कांग्रेस के बागी नेता पर दांव भाजपा ने पंजाब में ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो मालवा क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। वर्ष 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे बरनाला से 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं। हालांकि, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के संगरूर लोकसभा चुनाव में हार गए थे। ढिल्लों पंजाब के संपन्न परिवार से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी हैं।

Advertisement