पश्चिम बंगाल चुनाव: भाजपा ने UCC, महिलाओं को 3,000 रुपये देने समेत किए ये वादे

बयान

शाह बोले- संकल्प पत्र निराशा से बाहर निकलने का रास्ता

शाह ने कहा, "संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त निराशा से बाहर निकलने का मार्ग है। इसके अंदर कृषि बर्बाद होने से कई आशंकाओं से घिरे किसान को मार्ग दिखाएगा। युवा, महिलाओं को मार्ग दिखाएगा। बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति को यह संकल्प पत्र जनता के सामने रखेगा। बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल कालरात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। यह पत्र बंगाल की खोई हुई अस्मिता को हासिल करने का अभियान है।"