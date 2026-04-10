पश्चिम बंगाल चुनाव: भाजपा ने UCC, महिलाओं को 3,000 रुपये देने समेत किए ये वादे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में 'पार्टी का भरोसे' का पत्र जारी किया। इसमें सरकार बनने के 6 महीने के भीतर बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद देने समेत कई ऐलान किए गए हैं।
बयान
शाह बोले- संकल्प पत्र निराशा से बाहर निकलने का रास्ता
शाह ने कहा, "संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त निराशा से बाहर निकलने का मार्ग है। इसके अंदर कृषि बर्बाद होने से कई आशंकाओं से घिरे किसान को मार्ग दिखाएगा। युवा, महिलाओं को मार्ग दिखाएगा। बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति को यह संकल्प पत्र जनता के सामने रखेगा। बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल कालरात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। यह पत्र बंगाल की खोई हुई अस्मिता को हासिल करने का अभियान है।"
वादे
भाजपा ने किए ये वादे
आयुष्मान भारत समेत सभी केंद्रीय योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू होंगी। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। TMC के भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जो 2 हिस्सों में होगा। कोलकाता मेट्रो का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा। एक ही साल में 61 रेलवे प्रोजेक्ट को जमीन मिलेगी। राज्य में 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएंगी। हल्दिया बंदरगाह का विकास किया जाएगा। MSME के लिए बंगाल सरकार निगम बनाया जाएगा।