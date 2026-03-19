भाजपा ने केरल चुनाव में दूसरी सूची और 4 राज्यों में उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे

चुनाव

केरल से 39 उम्मीदवार उतारे

भाजपा ने गुरुवार को दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों को नाम जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में भाजपा की सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने से कई कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। इससे पहले, भाजपा ने सोमवार को 47 नामों के साथ पहली सूची जारी की थी। उस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर को महत्वपूर्ण सीट तिरूवनन्तपुरम जिले की नीमोम और मुरलीधरन को काझाकोट्टम से टिकट दिया गया है।