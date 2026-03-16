भाजपा ने केरल से 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, राजीव चंद्रशेखर नेमोम से लड़ेंगे

भाजपा ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रियंका गांधी के खिलाफ उतरने वाली नव्या हरिदास को एक बार फिर टिकट दिया है। उन्होंने नव्या को कझिकोड उत्तर से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में नव्या प्रियंका से काफी बुरी तरह हारी थीं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में केरल में चुनावी जनसभा कर सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस गठबंधन को निशाने पर लिया था।

BJP ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। के. सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से मैदान में उतारा गया, नव्या हरिदास को कोझिकोड उत्तर से, एडवोकेट जॉर्ज कुरियन को कंजिराप्पल्ली से, वी. मुरलीधरन को कझाकुट्टम से और राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम… pic.twitter.com/aLP0ucor1q

चुनाव

केरल में 9 अप्रैल को मतदान

केरल में 23 मार्च तक नामांकन हैं। इसके बाद 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 4 मई को है। केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 71 है। पिछले चुनाव में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने 99 और कांग्रेस गठबंधन ने 41 सीटें जीती थीं। भाजपा यहां शून्य है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में त्रिशूर सीट जीतकर हौसला बढ़ाया है। पिछले साल भाजपा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव भी जीता था।