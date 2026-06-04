भाजपा ने AI वीडियो को 'बिहार का विकास' बताकर पोस्ट किया

भाजपा ने AI वीडियो को 'बिहार का विकास' बताकर पोस्ट किया, मजाक बनने पर डिलीट

लेखन गजेंद्र 05:41 pm Jun 04, 202605:41 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने बिहार की राजधानी पटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें सड़के और ओवरब्रिज दूधिया रोशनी से जगमगाते दिख रहे हैं। यह वीडियो भाजपा और बिहार भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से 'बिहार का विकास' बताकर साझा किया गया था, लेकिन इस पर लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना वीडियो बताया कर भाजपा को निशाने पर लिया।