भाजपा ने AI वीडियो को 'बिहार का विकास' बताकर पोस्ट किया, मजाक बनने पर डिलीट
क्या है खबर?
भाजपा ने बिहार की राजधानी पटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें सड़के और ओवरब्रिज दूधिया रोशनी से जगमगाते दिख रहे हैं। यह वीडियो भाजपा और बिहार भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से 'बिहार का विकास' बताकर साझा किया गया था, लेकिन इस पर लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना वीडियो बताया कर भाजपा को निशाने पर लिया।
वीडियो
AI से बना था वीडियो?
बिहार भाजपा ने वीडियो को एक्स पर साझा कर लिखा, 'चौंकिए मत, ये बिहार की राजधानी पटना है! जहां भाजपा-NDA सरकार, वहां विकास की तेज रफ्तार...।' इसके बाद लोगों ने कमेंट किया कि यह वीडियो AI से बना है। इसमें अंग्रेजी में पटना हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और एयरपोर्ट लिखा है, लेकिन हिंदी में इसकी लिखावट की वजह से उपयोगकर्ता इसे AI बता रहे हैं। इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साझा किया है।
डिलीट
JMM ने मजाक बनाया, भाजपा ने डिलीट किया वीडियो
वीडियो को JMM ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'चौंकिए-क्योंकि AI सब कुछ सुंदर बना देती है। फेंकने की भी हद्द होती है। पर भाजपा को सिर्फ फेंकना-जुमला और झूठ बोलना आता है।' इस पोस्ट के बाद भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया। हालांकि, बिहार भाजपा के एक्स अकाउंट पर अभी भी यह वीडियो है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, 'लोगों ने इनकी चालबाजी पकड़ ली और अब वीडियो डिलीट हो गया है।'
ट्विटर पोस्ट
सोशल मीडिया पर वीडियो की हो रही आलोचना
गजब का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीजेपी ने AI से फर्जी वीडियो बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार में बिहार बहुत विकसित हो गया है।— Krishna Kant (@kkjourno) June 4, 2026
लोगों ने पकड़ लिया और बीजेपी ने वीडियो डिलीट कर दिया। इनके लिए विकास का मतलब है लूट, झूठ और झांसेबाजी। pic.twitter.com/5XAlsyDmBS
ट्विटर पोस्ट
वीडियो पर उठ रहे सवाल
चौंकिए मत, ये बिहार की राजधानी पटना है!— BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 4, 2026
जहां भाजपा-NDA सरकार,
वहां विकास की तेज रफ्तार... pic.twitter.com/Yy6BeuuIFN