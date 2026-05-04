पश्चिम बंगाल समेत सभी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का कैसा रहा प्रदर्शन?

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। केरलम और तमिलनाडु को छोड़ दें तो असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, जबकि पुडुचेरी में वह गठबंधन की सरकार में रहेगी। सभी राज्यों में और 7 अन्य सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा? आइए, जानते हैं।

पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ी पश्चिम बंगाल की 274 सीटों में भाजपा शाम साढ़े 4 बजे तक 199 सीटों पर आगे चल रही है। उसकी प्रतिद्वंद्वी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (88) सीटों, कांग्रेस 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) एक सीट पर आगे चल रही है। भाजपा 30 प्रतिशत से अधिक आबादी वाली 89 सीटों और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी वाली मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से अधिकतर पर जीत के रास्ते पर है। इससे भाजपा के शानदार प्रदर्शन का पता चल रहा है।

असम असम में तीसरी बार सरकार बनाएगी भाजपा असम में 126 सीटों वाली विधानसभा में अकेले भाजपा बहुमत के लिए 63 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है और शाम साढ़े 4 बजे तक 82 सीटों पर आगे चल रही है। उसकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर आगे है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BOPFA) 10 सीटों पर, असम गण परिषद 8 सीटों पर और राजोर दल 2 सीटों पर आगे है। भाजपा हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना सकती है।

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तमिलनाडु तमिलनाडु में भाजपा के हिस्से केवल 3 सीटें पश्चिम बंगाल और असम में भले ही भाजपा ने झंडे गाड़ दिए हों, लेकिन दक्षिण के तमिल भाषी राज्य तमिलनाडु में उसे बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा अभी तक 3 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें थल्ली, ऊधगमंडलम और सत्तूर शामिल है। पिछले 2021 के चुनाव में भाजपा ने कुल 4 सीटें जीती थीं। इस बार उसे ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान था। उसकी गठबंधन की साथी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 44 पर आगे है।

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केरल केरलम में एक सीट जीती, 2 पर आगे केरलम के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जान लगाई थी। पार्टी यहां एक सीट पर जीत दर्ज करा चुकी है, जबकि 2 पर आगे चल रही है। पिछले 2021 के चुनाव में भाजपा ने यहां से एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार उनके खाते में कम से कम 1 से अधिक सीट आती दिख रही है। फिलहाल यहां कांग्रेस 66, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 26 सीटों पर आगे है। कांग्रेस का गठबंधन UDF 90 सीटों के पार है।

पुडुचेरी पुडुचेरी में भाजपा के पास 3 सीटें पुडुचेरी में भाजपा ने अखिर भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) के साथ गठबंधन करके केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि, उसे पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। 2021 के चुनाव में भाजपा ने 6 और AINRC ने 10 सीट जीती थी, जबकि इस बार AINRC 12 सीटों और भाजपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। यहां DMK 5, कांग्रेस एक, TVK 2 सीटों पर आगे है।