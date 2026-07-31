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शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी, सामने आया ये कारण
शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी

शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी, सामने आया ये कारण

लेखन गजेंद्र
Jul 31, 2026
10:35 am
क्या है खबर?

भाजपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि, अभी उनका इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। न्यूज18 के मुताबिक, पूनावाला ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। पार्टी और पूनावाला की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। टीवी चैनलों पर भाजपा का पक्ष रखने वाले पूनावाला खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक बताते हैं।

इस्तीफा

सोशल मीडिया अपडेट किया

पूनावाला ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट किया है। उन्होंने एक्स में भाजपा का जिक्र हटा दिया है और खुद को इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ, लेकिन खुद को हिंदु संस्कृति का बताया है।

प्रोफाइल पर उन्होंने खुद की विचारधारा 'भारतीय' लिखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आजीवन अनुयायी' बताया है।

इससे पहले पूनावाला एक्स पर कई ऐसे पुराने साक्षात्कार साझा कर रहे थे, जिसमें वह राजनीति छोड़ने की बात करते दिख रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

शहजाद पूनावाला की एक्स प्रोफाइल

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पहचान

कौन हैं शहजाद पूनावाला?

करीब 40 वर्षीय अवविवाहित पूनावाला महाराष्ट्र के पुणे के निवासी हैं। वे वकील और स्तंभकार भी हैं।

उन्होंने कांग्रेस की NSUI से शुरूआत की थी। वह पुणे के उपाध्यक्ष थे। बाद में कांग्रेस की मीडिया रिसर्च टीम में कई नेताओं के साथ काम किया।

वर्ष 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर पदोन्नति की आलोचना की और धांधली बताकर पार्टी छोड़ दिया।

2021 में भाजपा ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। उनके भाई तहसीन पूनावाला भी राजनीति में हैं।

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