शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी

शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी, सामने आया ये कारण

लेखन गजेंद्र 10:35 am Jul 31, 202610:35 am

क्या है खबर?

भाजपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि, अभी उनका इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। न्यूज18 के मुताबिक, पूनावाला ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। पार्टी और पूनावाला की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। टीवी चैनलों पर भाजपा का पक्ष रखने वाले पूनावाला खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक बताते हैं।