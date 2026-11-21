सोनिया गांधी पर भाजपा सांसदनिशिकांत दुबे ने लगाए गंभीर आरोप

सोनिया गांधी पर भाजपा सांसद का आरोप, कहा- विदेशी नागरिक होकर बनी मारुति की प्रबंध निदेशक

लेखन भारत शर्मा 03:34 pm Nov 21, 202603:34 pm

क्या है खबर?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1970 के दशक के बहुचर्चित 'मारुति प्रोजेक्ट' को लेकर कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी श्रृंखला 'कांग्रेस का काला अध्याय' की 250वीं कड़ी में दावा किया कि सोनिया गांधी उस समय विदेशी नागरिक होने के बावजूद मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) की प्रबंध निदेशक (MD) और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार बनी थीं। आइए जानते हैं दुबे ने क्या कुछ कहा।