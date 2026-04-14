भाजपा और NDA की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर, संभालेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी
क्या है खबर?
बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया है। पटना में भाजपा कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी विधायकों ने समर्थन जताया। इसके बाद भाजपा पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और विनोद तावड़े मौजूद हैं।
बैठक
NDA की बैठक में भी हुआ औपचारिक ऐलान
भाजपा की बैठक के बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक हुई। इसमें जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रमुख नीतीश ने NDA दल के नेता के लिए सम्राट के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी सहयोगी दलों ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद नीतीश ने सम्राट को माला पहनाई। अब बुधवार को सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राजभवन में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल होंगे।
बयान
सम्राट चौधरी ने दिया बयान
विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट ने एक्स पर लिखा, 'भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए विधायक दल का नेता का दायित्व सौंपा है, जिसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन-जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं।'