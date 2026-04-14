बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

भाजपा और NDA की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर, संभालेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी

लेखन गजेंद्र 04:16 pm Apr 14, 202604:16 pm

क्या है खबर?

बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया है। पटना में भाजपा कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी विधायकों ने समर्थन जताया। इसके बाद भाजपा पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और विनोद तावड़े मौजूद हैं।