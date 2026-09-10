भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है

भाजपा नेता राघव चड्ढा दिल्ली मतदाता सूची विवाद पर भड़के, AAP पर बोला तीखा हमला

लेखन भारत शर्मा 07:35 pm Sep 10, 202607:35 pm

क्या है खबर?

आम आदमी पार्टी (AAP) से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनकी पूर्व पार्टी के बीच का सियासी विवाद अब व्यक्तिगत मोड़ पर आ गया। दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम जोड़े जाने को लेकर AAP द्वारा उठाए गए सवालों पर चड्ढा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने चंडीगढ़ में AAP की तुलना एक ऐसी पुरानी प्रेमिका से कर दी जो रिश्ता टूटने के बाद भी आगे बढ़ने में नाकाम रही है।