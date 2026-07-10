बिहार का बांकीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव से अभिषेक कुमार ने नाम वापस लिया, भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा

लेखन गजेंद्र 06:03 pm Jul 10, 202606:03 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की ओर से उतारे गए अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इस संबंध में राज्य अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र सौंप दिया है। भाजपा उनके ऐलान के तुरंत बाद नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है।