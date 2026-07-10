बिहार के बांकीपुर उपचुनाव से अभिषेक कुमार ने नाम वापस लिया, भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की ओर से उतारे गए अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इस संबंध में राज्य अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र सौंप दिया है। भाजपा उनके ऐलान के तुरंत बाद नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
बयान
क्या बोले अभिषेक?
अभिषेक ने कहा, "मैंने अभी-अभी राज्य अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र सौंपा है, जिसे मैं अब आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। भाजपा ने मुझे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के तौर पर चुना था। इसके लिए मैं केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विनम्रतापूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक कारणों से मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं। मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूंगा।"
ट्विटर पोस्ट
भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापस लेने की जानकारी दी
#WATCH | Patna, Bihar: BJP candidate for Bankipur Assembly byelection Abhishek Kumar Sinha says, "...due to family reasons, I am unable to contest the Assembly by-election. I will continue to serve faithfully as a party worker."— ANI (@ANI) July 10, 2026
"I have just handed a letter to State President,… pic.twitter.com/I2lWDq36cz
पहचान
कौन हैं अभिषेक कुमार?
अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक सिन्हा बंटी कायस्थ जाति से हैं। वे नितिन नबीन के करीबी हैं और उनके अलग-अलग कार्यक्रमों को लेकर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं। अभिषेक अभी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वह पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सामान्य भाजपा कार्यकर्ता से शुरूआत की थी और कई स्तर पर जिम्मेदारी संभाली। उनको बूथ, वार्ड, मंडल, महानगर और प्रदेश स्तर पर संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है।
जानकारी
30 जुलाई को है मतदान
बांकीपुर से नितिन नबीन विधायक थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, जिससे सीट खाली हुई। यहां से RJD ने रेखा गुप्ता और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर उतरे हैं। 13 जुलाई तक नामांकन है और 30 को मतदान है।
चुनौती
कहीं नितिन नबीन के करीबी का ठप्पा तो नहीं बना सिरदर्द?
अभिषेक के अचानक नाम वापस लेने का उन्होंने जो कारण बताया है, वह लोगों के गले नहीं उतर रहा। अभिषेक भाजपा के जुझारू कार्यकर्ता हैं और कई छोटे पदों से होते हुए विधानसभा उपचुना के टिकट तक पहुंचे थे। इस बीच, यह चर्चा भी फैली कि अभिषेक बांकीपुर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और बेहद करीबी हैं। उनके नामांकन लेने के पीछे पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का दबाव बताया जा रहा है।
पहचान
कौन हैं नीरज सिन्हा?
पटना निवासी नीरज (28) पिछले 2 दशक से भाजपा से जुड़े हैं। वह अविवाहित हैं। वह भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने स्नातक किया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने उनके नाम की घोषणा की है।