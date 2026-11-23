भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है (तस्वीर: फाइल)

भाजपा ने शुरू की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी, विधायक-सांसदों को दिया यह बड़ा लक्ष्य

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Nov 23, 202605:50 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने मतदाताओं के साथ सीधा संवाद बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) को 5 दिसंबर तक 'चौपाल' आयोजित करने का लक्ष्य सौंपा गया है। आइए जानते हैं किसे क्या लक्ष्य दिया गया है।