अभिषेक भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के करीबी बताए जाते हैं

बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर के सामने भाजपा ने अभिषेक कुमार को उतारा

लेखन गजेंद्र 07:08 pm Jul 07, 202607:08 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने यहां से अभिषेक कुमार को उतारा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मंगलवार को उनके नाम की घोषणा की। अभिषेक 9 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साझा उम्मीदवार के रूप पर नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मौजूद रह सकते हैं। यह सीट नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई है।