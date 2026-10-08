पटना में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी समेत कई हिरासत में

पटना में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी समेत कई हिरासत में

लेखन गजेंद्र 12:19 pm Oct 08, 202612:19 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। पुलिस ने यादव के साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है।