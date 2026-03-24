नीतीश कुमार फिर निर्विरोध चुने गए JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौथी बार संभालेंगे कमान
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनको निर्विरोध चुना गया है। मंगलवार को JDU के आंतरिक चुनाव में नाम वापसी की समय सीमा 11 बजे तक तय थी, जिसके बाद उनकी निर्विरोध जीत घोषित कर दी गई। दोपहर 2:30 बजे JDU के राष्ट्रीय कार्यालय में नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
चुनाव
चौथी बार संभालेंगे पार्टी की कमान
नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में शरद यादव के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। इसके बाद 2019 में नीतीश को फिर से अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश यह चौथी बार पार्टी की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले 2020 में नीतीश ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, बाद में ललन सिंह अध्यक्ष बने। ललन सिंह ने दिसंबर 2023 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नीतीश अध्यक्ष बने थे।