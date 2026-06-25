बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहली कार्रवाई, पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाया

कार्रवाई

निरीक्षण में गायब मिले थे डॉ नरेंद्र, निजी क्लीनिक में थे

निशांत 23 जून को पहली बार PMCH निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। तभी अस्पताल में हड़कंप मच गया और कर्मचारी इधर से उधर भागते दिखे। अस्पताल में डॉ नरेंद्र अनुपस्थित थे। मंत्री ने बैठक के लिए उनको फोन भी किया, लेकिन उन्होंने न तो फोन उठाया और न कोई जवाब दिया। जानकारी लेने पर पता चला कि प्राचार्य बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गायब हैं और अपनी क्लीनिक पर बैठे हैं। क्लीनिक के बाहर उनकी सरकारी गाड़ी भी खड़ी थी।