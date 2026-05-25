महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं ले सके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं ले सके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनसुराज और RJD ने घेरा

लेखन गजेंद्र 10:56 am May 25, 202610:56 am

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया जा रहा है, जिसको लेकर जन सुराज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उन पर हावी है। दरअसल, वीडियो में मुख्यमंत्री चौधरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं ले पा रहे और गलत नाम बोलते दिख हैं। वीडियो पटना में आयोजित बिहार AI समिट 2026 का बताया जा रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री 'मोहनदास करमचंद गांधी' को 'मोहन चंद करम कन गांधी' कह रहे हैं।