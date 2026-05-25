महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं ले सके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनसुराज और RJD ने घेरा
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया जा रहा है, जिसको लेकर जन सुराज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उन पर हावी है। दरअसल, वीडियो में मुख्यमंत्री चौधरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं ले पा रहे और गलत नाम बोलते दिख हैं। वीडियो पटना में आयोजित बिहार AI समिट 2026 का बताया जा रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री 'मोहनदास करमचंद गांधी' को 'मोहन चंद करम कन गांधी' कह रहे हैं।
निशाना
जन सुराज और RJD का निशाना
जन सुराज पार्टी ने मुख्यमंत्री का वीडियो साझा कर लिखा, 'मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नया नाम सुनिए!!' RJD ने वीडियो साझा कर लिखा, 'मोहनचंद करमगान गांधी?? बापू बनने का मौका दिया या महात्मा बनने का मौका दिया? अरे AI विशेषज्ञ मुख्यमंत्री आखिर कहना क्या चाहते हो??' बिहार युवा कांग्रेस ने लिखा, 'जिनसे महात्मा गांधी का नाम तक सही से नहीं लिया जा रहा, वही आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं...ये बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।'
ट्विटर पोस्ट
जन सुराज ने साझा किया वीडियो
CM सम्राट चौधरी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नया नाम सुनिए!! pic.twitter.com/8gAUCyOFNP— Jan Suraaj (@jansuraajonline) May 24, 2026
जानकारी
क्या बोल रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट?
मुख्यमंत्री चौधरी कार्यक्रम में बोल रहे थे, "मोहन चंद करमकन गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया, बिहार की चंपारण धरती ने देने का काम किया।" बता दें कि सम्राट की शैक्षिक योग्यता पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है।