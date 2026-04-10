बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने, सांसद के रूप में शपथ ली

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने दिल्ली में स्थित संसद भवन में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उनको राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में एक संक्षिप्त समारोह में शपथ दिलाई। नीतीश ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ललन सिंह, संजय झा समेत अन्य कई मौजूद रहे।

शपथ 14 अप्रैल को दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रमुख नीतीश ने राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 30 मार्च को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। अब वह अगले कुछ दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संभावित तारीख 14 अप्रैल बताई जा रही है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का ऐलान 15 अप्रैल को हो सकता है और शपथ ग्रहण 16 अप्रैल तक होगा। बिहार में विधान मंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? बिहार में नीतीश के कुर्सी छोड़ते ही लोगों में नए मुख्यमंत्री को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि JDU में नीतीश के बाद कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। भाजपा के अंदरखाने से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें मौजूदा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, जो राज्य में गृह मंत्री भी हैं। इसके बाद संजय जायसवाल का भी नाम चर्चा में है।

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