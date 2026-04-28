बेंगलुरु में कांग्रेस नेता पर POCSO के तहत मामला दर्ज

बेंगलुरु में कांग्रेस नेता पर POCSO के तहत मामला दर्ज, बच्चों से मारपीट का आरोप

लेखन गजेंद्र 04:30 pm Apr 28, 202604:30 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता आनंद नायडू पर 2 बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। नायडू बेंगलुरु उत्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। नायडू एक महिला के साथ अवैध रिश्ते में थे। जब महिला के बच्चों ने नायडू से रिश्ते पर आपत्ति जताई तो उन्होंने उनको बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपों के बाद अन्नपूर्णेश्वरी नगर थाने में POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।