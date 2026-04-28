बेंगलुरु में कांग्रेस नेता पर POCSO के तहत मामला दर्ज, बच्चों से मारपीट का आरोप
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता आनंद नायडू पर 2 बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। नायडू बेंगलुरु उत्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। नायडू एक महिला के साथ अवैध रिश्ते में थे। जब महिला के बच्चों ने नायडू से रिश्ते पर आपत्ति जताई तो उन्होंने उनको बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपों के बाद अन्नपूर्णेश्वरी नगर थाने में POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
बेंगलुरु में रहने वाले राघवेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी कि नायडू पिछले 3 से 4 साल से उनकी पत्नी के साथ विवाहेत्तर संबंध में है। आरोप है कि नायडू और राघवेंद्र की पत्नी ने उनकी सहमति के बिना सारी संपत्ति नायडू के नाम पर हस्तांतरित कर दी है। इसी को लेकर राघवेंद्र और उनके 2 बच्चे नायडू से बहस कर रहे थे, जिसके बाद नायडू ने बच्चों पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया।
जांच
हिरासत में लिए गए नायडू, पूछताछ जारी
पुलिस का कहना है कि मामले में शारीरिक हमले और यौन शोषण के आरोप शामिल हैं, जिसके बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि FIR के बाद आरोपी नायडू को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत जुटा रही है।