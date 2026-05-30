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भाजपा नेता नाजिया इलाही ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दी, ये लगाया आरोप
भाजपा नेता नाजिया इलाही ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दी

भाजपा नेता नाजिया इलाही ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दी, ये लगाया आरोप

लेखन गजेंद्र
May 30, 2026
01:34 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने प्रगति मैदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि ममता, TMC विधायक जावेद अहमद और स्लिम खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष ने कुरान के नियमों का उल्लंघन किया है। इलाही ने उनके ऊपर सांप्रदायिक रूप से डराने-धमकाने और नमाज अदा करने के लिए रेड रोड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

शिकायत

बंगाल के मुस्लिम हुए बदनाम- इलाही

इलाही ने शिकायती पत्र में लिखा, "वर्ष 2012 से 2025 तक जावेद ने रेड रोड की नमाज को राजनीतिक सभा में बदल दिया और ममता ने रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जमा मुस्लिम पुरुषों के सामने हिंदू धर्म का अपमान किया।" उन्होंने लिखा कि ममता के भाषण नफरत, जावेदन के भाषण लोगों को उकसाने वाले और मुस्लिम कमेटी की गतिविधि कुरान विरोधी रही है। उन्होंने लिखा कि तीनों के कृत्यों से बंगाल का मुसलमान बदनाम हुआ है।

विरोध

इस बार नहीं हुई रेड रोड पर ईद की नमाज

इस बार बकरीद के मौके पर पहली बार था, जब कोलकाता के रेड रोड पर सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई और मार्ग सभी वाहनों के लिए खुला रहा। बंगाल की भाजपा सरकार ने नमाज के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में व्यवस्था करने को कहा था। पहले कोलकाता में रेड रोड पर ईद समेत खास मौकों पर नमाज होती थी, जिससे शहर का एक हिस्सा कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता था। यहां मुख्यमंत्री ममता भी पहुंचती थीं।

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ट्विटर पोस्ट

इस बार बकरीद पर खाली रही सड़क

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