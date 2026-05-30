भाजपा नेता नाजिया इलाही ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दी, ये लगाया आरोप

शिकायत

बंगाल के मुस्लिम हुए बदनाम- इलाही

इलाही ने शिकायती पत्र में लिखा, "वर्ष 2012 से 2025 तक जावेद ने रेड रोड की नमाज को राजनीतिक सभा में बदल दिया और ममता ने रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जमा मुस्लिम पुरुषों के सामने हिंदू धर्म का अपमान किया।" उन्होंने लिखा कि ममता के भाषण नफरत, जावेदन के भाषण लोगों को उकसाने वाले और मुस्लिम कमेटी की गतिविधि कुरान विरोधी रही है। उन्होंने लिखा कि तीनों के कृत्यों से बंगाल का मुसलमान बदनाम हुआ है।