संसद परिसर में 'राम मंदिर चंदा चोरी' पर विपक्ष का नुक्कड़ नाटक

संसद परिसर बना विपक्ष का राजनीतिक रंगमंच, 'राम मंदिर चंदा चोरी' पर नुक्कड़ नाटक

लेखन गजेंद्र 12:38 pm Jul 31, 202612:38 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला शांत होते नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर संसद परिसर में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, जो नुक्कड़ नाटक जैसा था। बिहार से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू सिंह इस नाटक में मंदिर के पुजारी बने हुए थे, जो अपने साथ भगवान राम की तस्वीर औऱ दान पात्र रखे थे। नाटक में विपक्ष के नेता और अन्य सांसद भक्त बने थे।