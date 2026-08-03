तीन राज्यों की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू

विधानसभा उपचुनाव 2026: तीन राज्यों की 3 सीटों पर मतगणना जारी, बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला

लेखन भारत शर्मा 09:30 am Aug 03, 202609:30 am

क्या है खबर?

देश के तीन राज्यों की तीन बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। इन सीटों में बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी की गई है और अब सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से वोटों की गिनती का दौर चल रहा है।