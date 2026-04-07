कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस

लेखन गजेंद्र 12:24 pm Apr 07, 202612:24 pm

क्या है खबर?

असम पुलिस मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंची है। उनके साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं। असम पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद की है। पुलिस खेड़ा को अपने साथ गुवाहाटी ले जा सकती है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।