कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस
लेखन गजेंद्र
Apr 07, 2026 12:24 pm
क्या है खबर?
असम पुलिस मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंची है। उनके साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं। असम पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद की है। पुलिस खेड़ा को अपने साथ गुवाहाटी ले जा सकती है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
आरोप
खेड़ा ने लगाया है बड़ा आरोप
खेड़ा ने असम विधानसभा चुनाव से पहले सरमा और उनकी पत्नी पर विदेशों में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। खेड़ा का आरोप है कि सरमा की पत्नी रिनिकी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, जिसमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और एंटीगुआ-बरमुडा शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरमा के पास दुबई में 2 संपत्ति है और अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये की कंपनी है।