जालुकबाड़ी से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आगे

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: जालुकबाड़ी से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आगे

लेखन गजेंद्र 10:44 am May 04, 202610:44 am

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। कामरूप महानगर जिले की जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा नेता और मुख्यमंंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस की बिदिशा नियोग से हैं, जो अभी काफी पीछे हैं। तीसरे स्थान पर स्वतंत्र उम्मीदवार दीपिका दास को नोटा से कम वोट मिलते दिख रहे हैं। असम चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि कांग्रेस काफी पीछे है।