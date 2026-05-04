असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: जालुकबाड़ी से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आगे
क्या है खबर?
असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। कामरूप महानगर जिले की जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा नेता और मुख्यमंंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस की बिदिशा नियोग से हैं, जो अभी काफी पीछे हैं। तीसरे स्थान पर स्वतंत्र उम्मीदवार दीपिका दास को नोटा से कम वोट मिलते दिख रहे हैं। असम चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि कांग्रेस काफी पीछे है।
इतिहास
गुरु शिष्य की कहलाती है सीट
जालुकबाड़ी विधानसभा सीट गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। तब स्वतंत्र उम्मीदवार सैलन मेधी यहां से पहले विधायक बने थे। शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले इलाके में जालुकबाड़ी सीट गुरु-शिष्य की सीट मानी जाती है। यहां से भृगु कुमार फुकन 1985 से 1996 तक विधायक रहे। इसके बाद उनके शिष्य सरमा 2001 से लगातार यहां से जीत रहे है। यहां से कांग्रेस 5 बार, भाजपा 2 बार चुनाव जीत चुकी है।
चुनाव
2001 से कायम है सरमा का जादू
सरमा ने 1980 के दशक में छात्र राजनीति से प्रवेश किया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 1996 में जालुकबाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने गुरु फुकन से 17,128 वोट से हारे। इसके बाद सरमा ने 2001 में जोरदार वापसी करते हुए गुरु फुकन को 10,019 वोट से हरा दिया और तब से इस सीट पर उनका जादू बरकरार है। सरमा पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मतभेदों के कारण 2015 में भाजपा में आ गए थे।