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असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: बिन्नाकांडी से बदरूद्दीन अजमल पीछे, असम जातीय परिषद के रेजाउल आगे
बिन्नाकांडी से बदरूद्दीन अजमल पीछे

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: बिन्नाकांडी से बदरूद्दीन अजमल पीछे, असम जातीय परिषद के रेजाउल आगे

लेखन गजेंद्र
May 04, 2026
10:16 am
क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। होजाई जिले की बिन्नाकांडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार और अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) के प्रमुख बदरूद्दीन अजमल असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी से पीछे चल रहे हैं। रेजाउल अभी कुछ वोट से आगे हैं। असम गण परिषद के शहाबुद्दीन मजूमदार तीसरे स्थान पर हैं। असम चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि कांग्रेस अभी काफी पीछे है।

इतिहास

इस बार बिन्नाकांडी में पहली बार हो रहा चुनाव

बिन्नाकांडी विधानसभा सीट काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो 2023 के परिसीमन के दौरान पूरी तरह से खत्म किए गए जमुनामुख क्षेत्र से बनाई गई है। इस सीट पर यह पहला विधानसभा चुनाव है। बिन्नाकंडी में 2.69 लाख मतदाता हैं। इसके पहले यह जमुनामुख विधानसभा सीट थी, जिसमें 1951 से 2023 के बीच 15 आम विधानसभा चुनाव देखे हैं। यहां से कांग्रेस 6 बार जीती है, लेकिन 2006 से AIUDF ने इसे अपना अभेद किला बना दिया है।

चुनाव

बिन्नाकांडी में त्रिकोणीय मुकाबला

असम में मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए बदरूद्दीन ने 2006 में AIUDF बनाई थी। वे 2009 से 2024 तक धुबरी से सांसद भी रहे हैं। AIUDF ने 2006 में 10, 2011 में 18, 2016 में 13 और 2021 में 16 सीटें जीतर असम में नई राजनीति उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा था। करीब 226 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले बदरूद्दीन ने पिछले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया था।

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