बिन्नाकांडी से बदरूद्दीन अजमल पीछे

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: बिन्नाकांडी से बदरूद्दीन अजमल पीछे, असम जातीय परिषद के रेजाउल आगे

लेखन गजेंद्र 10:16 am May 04, 202610:16 am

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। होजाई जिले की बिन्नाकांडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार और अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) के प्रमुख बदरूद्दीन अजमल असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी से पीछे चल रहे हैं। रेजाउल अभी कुछ वोट से आगे हैं। असम गण परिषद के शहाबुद्दीन मजूमदार तीसरे स्थान पर हैं। असम चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि कांग्रेस अभी काफी पीछे है।