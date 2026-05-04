असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: शिबसागर से भाजपा के कुशल दोवारी आगे, अखिल गोगोई पीछे
क्या है खबर?
असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शिबसागर जिले की शिबसागर विधानसभा सीट से रायजोर दल के अखिल गोगोई 3,000 से अधिक वोट से पीछे चल रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के कुशल दोवारी हैं, जो आगे हैं। असम गण परिषद के प्रदीप हजारिका से है, जो 443 वोट के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। असम चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस अभी काफी पीछे है।
इतिहास
क्या है शिबसागर सीट का इतिहास?
शिबसागर को स्थानीय लोग सिबसागर भी कहते हैं। यह जोरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब से अधिकतर समय कांग्रेस जीतती रही। यहां 15 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5, निर्दलीय और रायजोर दल ने एक-एक चुनाव जीता है। वर्ष 2001 से 2016 तक यहां से कांग्रेस के प्रणब गोगोई विधायक थे। पिछले साल अखिल गोगोई ने भाजपा की सुरभि राजकोनवार को हराकर सीट जीती थी।
चुनाव
कौन हैं अखिल गोगोई?
अखिल गोगोई असम में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन समेत कई प्रमुख कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत कम्युनिस्ट पार्टियों के आंदोलनों के साथ की थी। हालांकि, 1990 के दशक तक उन्होंने असमिया में प्रकाशित एक स्वतंत्र मार्क्सवादी पत्रिका, नतून पदातिक के संपादक के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 2020 में रायजोर पार्टी बनाई और 2021 में जीत दर्ज की। वे बड़े बांधों और भूमि पुनर्ग्रहण के खिलाफ अभियान में शामिल हो चुके हैं।