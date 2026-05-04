शिबसागर से अखिल गोगोई पीछे

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: शिबसागर से भाजपा के कुशल दोवारी आगे, अखिल गोगोई पीछे

लेखन गजेंद्र 10:06 am May 04, 202610:06 am

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शिबसागर जिले की शिबसागर विधानसभा सीट से रायजोर दल के अखिल गोगोई 3,000 से अधिक वोट से पीछे चल रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के कुशल दोवारी हैं, जो आगे हैं। असम गण परिषद के प्रदीप हजारिका से है, जो 443 वोट के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। असम चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस अभी काफी पीछे है।