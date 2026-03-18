असम से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल, कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा
क्या है खबर?
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा देने वाले लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। बोरदोलोई ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। असम के कांग्रेस नेताओं ने बोरदोलोई के भाजपा में जाने की संभावना पहले ही जता दी थी।
भाजपा
टिकट वितरण को लेकर नाराजगी
नगांव लोकसभा से सांसद बोरदोलोई ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बोरदोलोई असम विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराज थे। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अच्छा होता अगर इस बारे में उनसे बातचीत करने का मौका मिला होता।
इस्तीफा
कांग्रेस को 2 बड़े झटके
सांसद बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने राज्य में अपने 3 लोकसभा सांसद में से एक को खो दिया है। असम में कुल 14 संसदीय सीट है, जिसमें 6 भाजपा के पास है। बोरदोलोई के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। उनके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने भी एक महीने पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा में शामिल प्रद्युत बोरदोलोई
#WATCH दिल्ली: असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। pic.twitter.com/3xQjEEUKST— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026