असम से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल, कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा

इस्तीफा

कांग्रेस को 2 बड़े झटके

सांसद बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने राज्य में अपने 3 लोकसभा सांसद में से एक को खो दिया है। असम में कुल 14 संसदीय सीट है, जिसमें 6 भाजपा के पास है। बोरदोलोई के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। उनके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने भी एक महीने पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।