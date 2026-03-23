असम में भाजपा की मंत्री नंदिता गोरलोसा कांग्रेस में शामिल

असम में भाजपा की मंत्री नंदिता गोरलोसा कांग्रेस में शामिल, टिकट न मिलने से नाराज

लेखन गजेंद्र 10:16 am Mar 23, 202610:16 am

क्या है खबर?

असम में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में मंत्री रहीं नंदिता गोरलोसा रविवार रात को कांग्रेस में शामिल हो गईं। नंदिता भाजपा की ओर से टिकट न मिलने से नाराज थीं। कांग्रेस उनको दीमा हासाओ जिले के हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव से उम्मीदवार बना सकती है। असम कांग्रेस ने गारलोसा का तस्वीर साझा किया है, जिसमें वह निर्मल लंगथासा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में हाफलोंग में पार्टी में शामिल हो रही हैं।