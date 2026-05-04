असम विधानसभा चुनाव 2026: रुझानों में भाजपा ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

असम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बनाती दिख रही है। अभी भाजपा गठबंधन 99 और कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भी राज्य में भाजपा सरकार की वापसी के अनुमान लगाए गए थे। अगर रुझान नतीजों में बदले तो भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। यहां सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी।

पिछले नतीजे क्या थे पिछले चुनावों के नतीजे? असम में पिछले विधानसभा चुनाव में NDA ने 75 और कांग्रेस गठबंधन ने 50 सीटें जीती थीं। NDA में भाजपा ने 60, असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती थीं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 29, AIUDF ने 16, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 4 और CPI(M) ने एक सीट जीती थी। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इस बार NDA के साथ है और AIUDF अकेले चुनाव लड़ रही है।

बड़े चेहरे असम के बड़े चेहरों के बारे में जानिए मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी से मैदान में हैं। कांग्रेस ने उनके सामने बिदिशा नेओग को उतारा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी की चुनौती है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी, अखिल गोगोई सिबसागर और अतुल बोरा बोकाखाट सीट से मैदान में हैं। गुवाहाटी मध्य में भाजपा के विजय कुमार गुप्ता को असम जातीय परिषद की 27 वर्षीय कुंकी चौधरी चुनौती दे रही हैं।

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