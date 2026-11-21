AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को बताया अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा

असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन के बाद बड़ा ऐलान, कहा- चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

लेखन भारत शर्मा 06:17 pm Nov 21, 202606:17 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन के बाद शनिवार को पहली बार उनके सहारनपुर स्थित आवास पर मुलाकात की और दोपहर का भोजन किया। इस दौरान ओवैसी ने स्पष्ट किया कि चंद्रशेखर आजाद ही उनके मोर्चे के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे।