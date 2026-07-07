अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल पर केंद्र को घेरा, कहा- ऑटो कंपनियों से झूठ बुलवाया

बयान

झूठ बोलने वाली कंपनियों से कहूंगा गारंटी दें- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, ह्यूंडई मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी से E20 को सही बताने को कहा था, लेकिन 3 कंपनियों ने सरकार से मना कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि 3 कंपनियां झूठ बोलने नहीं आए, जबकि मारुति सुजुकी, टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प ने E20 को सही बताया। केजरीवाल ने कहा कि इन कंपनियों ने झूठ बोला है। इनके 'ओनर मैनुअल' में इनके दावे के विपरीत बातें लिखी हैं।