आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शकारी छात्रों की कानूनी और चिकित्सा के लिए हेल्पलाइन शुरू की

केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर 85 888 33548 पर फोन और मैसेज कर मदद मांगी जा सकती है।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कानूनी मदद देने के लिए वकीलों की पूरी एक टीम बनाई है, जो छात्रों की सहायता के लिए पहुंच रही है।

केजरीवाल खुद भी मंदिर मार्ग थाने में पहुंचे, जहां 11 छात्रों को गिरफ्तार करने की सूचना थी, लेकिन यहां 17 छात्र हिरासत में थे।