अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले 'शीशमहल' पर लागत से 342 प्रतिशत ज्यादा खर्च, CAG का खुलासा

रिपोर्ट 'शीशमहल' के काम की करीब 7.91 करोड़ रुपये थी अनुमानित लागत CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी बंगले में काम की अनुमानित लागत पहले 7.91 करोड़ रुपये तय की गई थी, लेकिन यह बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी। बताया गया है कि बंगले में 18.88 करोड़ रुपये का महंगा सजावटी सामान लगाया गया है। अनुमति लिए बिना ही 170 चीजों में बदलाव करके करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। करीब 1.87 करोड़ रुपये अन्य कार्यों में खर्च किए गए हैं।

खर्च इतना खर्च फिर भी काम अधूरा रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास में जो काम पूरा दिखाया गया है, उसमें कई गड़बड़ियां मिली हैं। स्टॉफ ब्लॉक और शिविर कार्यालय का काम भी अधूरा किया गया है। शिविर कार्यालय का अस्थायी ढांचा बना है, जबकि यहां पूरा निर्माण होना था, जबकि इसके लिए 19.87 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाना था। बताया गया है कि काम को 2023 में बीच में ही बंद कर दिया गया, जबकि कई काम अधूरे थे।

Advertisement

गड़बड़ी एक ठेकेदार को सौंप दिए सारे काम रिपोर्ट के मुताबिक, बंगले पर अतिरिक्त कार्य का नया टेंडर निकाले बिना एक ही ठेकेदार को 25 करोड़ रुपये से अधिक का काम दे दिया गया। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने खर्च समायोजित करने के लिए अनुमानित खर्च को 4 बार बदला। इस दौरान 18.88 करोड़ का काम बिना मंजूरी के हुआ। CAG की रिपोर्ट में बंगले के कार्य में नियमों की अनदेखी, फंड का गलत इस्तेमाल और लागत में भारी बढ़ोतरी समेत कई अनियमितताएं मिली हैं।

Advertisement