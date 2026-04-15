केजरीवाल का जज के खिलाफ नया हलफनामा, कहा- न्यायमूर्ति स्वर्णकांता के बच्चे केंद्र के वकील हैं

हलफनामा

हितों के टकराव का गंभीर आभास- केजरीवाल

केजरीवाल ने हलफनामे में कहा, "मामले में, सॉलिसिटर जनरल CBI की ओर से कोर्ट में उपस्थित हैं, मेरे आवेदन का विरोध और दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पर बहस कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इससे हितों के टकराव का प्रत्यक्ष और गंभीर मामला बनता है। विधि अधिकारी और कानूनी संस्था स्वयं उस संस्थागत तंत्र का हिस्सा हैं जिसके द्वारा केंद्रीय मामलों और सरकारी कार्यों को न्यायाधीश के निकट परिवार के सदस्यों को आवंटित किया जाता है।"