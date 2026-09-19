अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को SIR नोटिस मिले हैं

अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को मिले SIR नोटिस, AAP ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

लेखन भारत शर्मा 10:32 pm Sep 19, 202610:32 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें यह नोटिस 'अंतिम SIR से अप्रकाशित' श्रेणी के तहत जारी किए हैं। केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता, पिता गोविंद राम, माता गीता देवी और बेटे पुलकित को ये नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है।