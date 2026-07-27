आज संसद में पेश होगा पेपर लीक विरोधी विधेयक, विपक्ष पुलिस लाठीचार्ज पर घेरेगा
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक को लेकर महीने भर की भारी उथल-पुथल के बीच सोमवार को संसद में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे। अगर विधेयक पेश किया जाता है, तो वे उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस बीच, विपक्ष के सांसद छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मुद्दा उठाएंगे।
प्रस्ताव
NDA की ओर से युवा सांसदों की फौज करेगी बहस
पेपर लीक से संबंधित विधेयक पर 8 से 10 घंटे बहस होने की उम्मीद है। इसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है।
सरकार की ओर से TDP के लवू श्रीकृष्ण देवरायलु, JDU के राजीव रंजन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, NCP के सुनील तटकरे, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण भारती, तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सयोनी घोष और मिताली बाग बहस करेंगी।
संसद
छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मुद्दा उठाएगा विपक्ष
केंद्र सरकार नया विधेयक लेकर आ रही है, वही विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन का मुद्दा उठाने की तैयारी में है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी संतोष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। DMK सांसद तिरुचि शिवा ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, DMK सांसद टीआर बालू और कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है।
कार्यवाही
प्रल्हाद जोशी का पहला प्रश्नकाल
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक शिक्षा मंत्री बने प्रल्हाद जोशी का सोमवार को पहला प्रश्नकाल भी होगा।
इस दौरान, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्न लोकसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं और सत्र से पहले अधिकारियों ने मंत्री को इस बारे में जानकारी दे दी है। हालांकि, हंगामे के कारण प्रश्नकाल की संभावना कम है।
पेपर लीक विधेयक से अलावा लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर भी विचार किया जाना है।