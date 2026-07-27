आज संसद में पेश होगा पेपर लीक विरोधी विधेयक

आज संसद में पेश होगा पेपर लीक विरोधी विधेयक, विपक्ष पुलिस लाठीचार्ज पर घेरेगा

लेखन गजेंद्र 09:53 am Jul 27, 202609:53 am

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक को लेकर महीने भर की भारी उथल-पुथल के बीच सोमवार को संसद में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे। अगर विधेयक पेश किया जाता है, तो वे उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस बीच, विपक्ष के सांसद छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मुद्दा उठाएंगे।