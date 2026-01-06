अंकिता भंडारी हत्याकांड: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस-AAP पर मानहानि मुकदमा ठोंका

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उनको जोड़ने वाली पोस्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने और विवादित पोस्ट हटाने को कहा है। बार एंड बेंच के मुताबिक, मामले की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में लोग सड़क पर उतरे हैं।

विवाद क्या है दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़ा विवाद? हाल में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी से यौन संबंध बनाने की मांग करने वाला VIP एक वरिष्ठ नेता था। सनावर ने ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें राठौर को VIP की पहचान गौतम और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता के रूप में करते सुना गया। राठौर ने सनावर पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया और ऑडियो क्लिप को AI जनरेटेड बताया। गौतम ने भी आरोपों का खंडन किया।

विरोध गौतम ने अपनी याचिका में क्या कहा? गौतम ने अपनी याचिका में कहा कि कथित पोस्ट को जानबूझकर गढ़ा और फैलाया गया था ताकि एक झूठी कहानी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि उनका नाम न तो आरोपी के रूप में है और न ही किसी जांच एजेंसी द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है, फिर भी उन्हें इसमें जोड़ा जा रहा है। उन्होंने यह अभियान "फर्जी खबरों" के समान बताया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और उनकी सार्वजनिक छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाना है।

