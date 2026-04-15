आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का उड़ाया मजाक, पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन को किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश की पुलिस ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का मजाक उड़ाने पर एक स्टैंडअप कॉमेडियन अनुदीप कटिकला को गिरफ्तार किया है। कटिकला को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हिरासत में लिया गया है। घटना के समय कटिकाला अपने पिता के साथ शाम की सैर पर निकले थे, तभी आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। कटिकला के पिता केंद्रीय कर्मचारी हैं और वर्तमान में प्रयागराज में तैनात हैं। कॉमेडियन का परिवार यहीं रहता है।
आरोप
कटिकाला पर आरोप क्या है?
वीडियो सामने आने के बाद जनसेना पार्टी के पूर्वी गोदावरी के संयुक्त सचिव बाडे वेंकट कृष्णा ने काकीनाडा आईटाउन थाने में FIR दर्ज कराई। कल्याण का निर्वाचन क्षेत्र पिथापुरम भी काकीनाडा जिले में है। कृष्णा ने आरोप लगाया कि कटिकला ने कल्याण और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, व्यंग्य और अभद्र भाषा से अपमान किया और शांति व्यवस्था को बाधित कर दुश्मनी फैलाने का काम किया। कटिकला के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामला
क्या है मामला?
कटिकला ने एक शो में टॉलीवुड अभिनेता रामचरण को 'नारीवादी' कहा और इसे एक तारीफ के रूप में पेश किया। उन्होंने ने कहा कि रामचरण इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं कि उनकी पत्नी उपासना उनसे ज्यादा अमीर हैं। फिर उन्होंने तलाक के मामले में लोगों को कल्याण से सीख लेने को कहा और बताया कि कल्याण की दोनों पूर्व पत्नियों ने उनपर दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया। रामचरण अभिनेता चिरंजीवी के बेटे हैं। कल्याण चिरंजीवी के छोटे भाई हैं।