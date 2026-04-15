आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का उड़ाया मजाक, पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन को किया गिरफ्तार

आरोप

कटिकाला पर आरोप क्या है?

वीडियो सामने आने के बाद जनसेना पार्टी के पूर्वी गोदावरी के संयुक्त सचिव बाडे वेंकट कृष्णा ने काकीनाडा आईटाउन थाने में FIR दर्ज कराई। कल्याण का निर्वाचन क्षेत्र पिथापुरम भी काकीनाडा जिले में है। कृष्णा ने आरोप लगाया कि कटिकला ने कल्याण और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, व्यंग्य और अभद्र भाषा से अपमान किया और शांति व्यवस्था को बाधित कर दुश्मनी फैलाने का काम किया। कटिकला के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।