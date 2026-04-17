इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश दिए, दोहरी नागरिकता का मामला
लेखन गजेंद्र
Apr 17, 2026 05:42 pm
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्वयं मामले की जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए।
चुनौती
याचिका में चुनौती
भाजपा कार्यकर्ता ने य्पनी याचिका में लखनऊ की सांसद-विधायक विशेष अदालत के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। निचली कोर्ट ने माना था कि वह नागरिकता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है।