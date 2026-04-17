इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश दिए, दोहरी नागरिकता का मामला

चुनौती

याचिका में चुनौती

भाजपा कार्यकर्ता ने य्पनी याचिका में लखनऊ की सांसद-विधायक विशेष अदालत के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। निचली कोर्ट ने माना था कि वह नागरिकता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है।