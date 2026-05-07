ममता बनर्जी से मिलने उनके कालीघाट स्थित आवास पहुंचे अखिलेश यादव

ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव, बोले- आप हारी नहीं हैं

लेखन गजेंद्र 06:11 pm May 07, 202606:11 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश ने कालीघाट स्थित ममता के निजी आवास पर भेंट की। इस दौरान उन्होंने ममता को शॉल ओढ़ाते हुए कहा, "दीदी आप हारी नहीं हैं।" इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओ ब्रायन मौजूद थे।