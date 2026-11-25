अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अन्य संभावित सीटों पर भी बातचीत को कहा

अखिलेश यादव ने 26 सीटें देने के बाद कांग्रेस से कहा- अन्य संभावित सीटें भी भेजें

लेखन गजेंद्र 11:56 am Nov 25, 202611:56 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन की हरसंभव कोशिश कर रहे हैंं। मंगलवार को देर शाम उन्होंने एक्स पर पहली बार सीट बंटवारे को लेकर लंबा बयान दिया और कांग्रेस को दी गई 26 सीटों पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर 26 सीटों पर बात हो गई है, अन्य संभावित सीटों पर भी मिलकर बात करेंगे।