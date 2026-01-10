महाराष्ट्र निकाय चुनाव: अजित पवार और सुप्रीया सुले एक मंच पर आए, जारी किया संयुक्त घोषणापत्र 

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है। शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख अजित पवार और शरद पवार गुट वाली NCP की नेता सुप्रिया सुले ने एक मंच पर आते हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए दोनों गुटों ने एकसाथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों ने संयुक्त घोषणापत्र भी जारी किया है। साल 2023 के बाद पहली बार दोनों नेता एक मंच पर आए हैं।

वादे संयुक्त घोषणापत्र में दिखी प्रमुख नागरिक मुद्दों की रूपरेखा संयुक्त घोषणापत्र में पुणे की प्रमुख नागरिक समस्याओं के पूरी तरह समाधान करने का वादा किया गया है। इसमें नल के पानी की आपूर्ति, ट्रैफिक जाम कम करना, गड्ढों से मुक्त सड़कें, स्वच्छता, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण नियंत्रण और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास का वादा किया गया है। अन्य प्रमुख बिंदुओं में PMPML बसों और मेट्रो सेवाओं में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर में छूट और छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट शामिल हैं।

संकेत पवार ने चुनाव के बाद स्थायी गठबंधन का दिया संकेत अजित ने संकेत दिया कि नगर निगम चुनाव के बाद गठबंधन स्थायी हो सकता है। उन्होंने कहा, "चूंकि नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, हम गठबंधन की बातचीत में बेहद व्यस्त हैं। अभी इन मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं है।" इससे पहले दोनों दलों ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावों में संयुक्त भागीदारी की घोषणा की थी। NCP कार्यकारी प्रमुख प्रदीप देशमुख ने कहा कि कई NCP (SP) नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे।

Advertisement