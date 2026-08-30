AIMIM ने समाजवाटी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है

AIMIM का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, कहा- मुख्यमंत्री बनना है तो आवैसी को साथ लाओ

लेखन भारत शर्मा 06:29 pm Aug 30, 202606:29 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को साधने की होड़ मच गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा और तीखा हमला बोला है। AIMIM नेता शादाब चौहान ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर वह दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लेना ही होगा।