दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली

लेखन गजेंद्र 02:42 pm Sep 03, 202602:42 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े मामले में जमानत दे दी। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने यह आदेश जारी किया है। उनको 19 अगस्त को जेल भेजा गया था।