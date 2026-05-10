माइक्रोवेव में कुछ ही मिनटों में बनाकर खा सकते हैं ये स्वादिष्ट मिठाइयां, जानिए रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना गरम करने से लेकर कई तरह के व्यंजन बनाने में मदद करता है। इस उपकरण की मदद से आप कम समय में कई व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं और ये स्वादिष्ट व्यंजन आपके घर के सभी सदस्यों को पसंद आएंगे।

#1 चॉकलेट मूस सबसे पहले एक कटोरे में डार्क चॉकलेट और थोड़ी सी क्रीम को माइक्रोवेव में गर्म करें जब तक कि चॉकलेट पिघल न जाए। अब इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लें ताकि यह क्रीमी हो जाए। इसके बाद एक अलग कटोरे में ठंडी क्रीम को फेंटें और फिर इसमें चॉकलेट वाला मिश्रण मिलाएं। इस तैयार मिश्रण को कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रखें और फिर ठंडा-ठंडा परोसें। यह मिठाई बच्चों को खासतौर पर बहुत पसंद आती है।

#2 चावल की खीर चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में भिगोएं, फिर छानकर माइक्रोवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर माइक्रोवेव करें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें काजू, बादाम और पिस्ता डालकर फिर से माइक्रोवेव करें। इसके बाद जब यह बन जाए, तो इसे ठंडा या गर्म, जैसा चाहें वैसा परोसें। यह खीर पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद देती है।

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#3 केला और ओट्स का हलवा केला और ओट्स का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में ओट्स, दूध और चीनी डालकर माइक्रोवेव करें। अब इसमें मैश केला और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को फिर से माइक्रोवेव करें जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में ऊपर से सूखे मेवे डालकर परोसें। यह मिठाई सेहत के लिए भी अच्छी होती है।

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#4 सेब की बर्फी सेब की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में सेब, चीनी और इलायची पाउडर डालकर माइक्रोवेव करें। जब सेब नरम हो जाए तो इसमें खोया मिलाएं और फिर से माइक्रोवेव करें। इसके बाद इस मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे काटकर परोसें। यह बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।