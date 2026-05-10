माइक्रोवेव में बनाकर खाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक भारतीय स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

आजकल ज्यादातर लोग स्नैक्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अधिकतर स्नैक्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे स्नैक्स बनाए जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हों? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप माइक्रोवेव में कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इन स्नैक्स को बनाना और खाना दोनों ही आसान है।

#1 मूंगफली के लड्डू सबसे पहले मूंगफली को माइक्रोवेव में भून लें, फिर इसे एक कटोरे में रखकर इसका छिलका निकालें। अब भुनी मूंगफली को दरदरा पीस लें। इसके बाद एक माइक्रोवेव बर्तन में गुड़ और पानी डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में पकाएं। जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें पिसी हुई मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इस मिश्रण को घी से चिकने प्लेट में डालें और जमने के बाद टुकड़ों में काटकर खाएं।

#2 भुने हुए चने की चाट सबसे पहले भुने हुए चनों को माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म करें, फिर इन्हें एक कटोरे में डालकर ऊपर से बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, चाट मसाला, नींबू का रस और नमक मिलाएं। अब इस चाट में बारीक कटा पत्ता गोभी, अनार के दाने और दही डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पर थोड़ी सी सेव या नमकीन डालकर परोसें। यह चाट खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।

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#3 मूंगफली की चिक्की सबसे पहले एक माइक्रोवेव के बर्तन में गुड़ और पानी डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में पकाएं। जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें भुनी हुई मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इस मिश्रण को घी से चिकने प्लेट में डालें और जमने के बाद टुकड़ों में काट लें और फिर ठंडा होने पर स्वादिष्ट मूंगफली की चिक्की तैयार है। यह स्नैक खाने में स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है।

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#4 पनीर टिक्का इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, नींबू का रस, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर इसमें पनीर के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुछ घंटे के लिए ढककर रख दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को माइक्रोवेव वाले बरतन में डालकर माइक्रोवेव में कुछ मिनट तक पकाएं। इसके बाद गर्मागर्म पनीर टिक्का परोसें।