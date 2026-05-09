माइक्रोवेव में बनाकर खाएं ये 5 तरह के व्यंजन, जानिए रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना बनाते समय काफी मदद करता है। खासकर जब बात स्नैक्स की आती है, तो माइक्रोवेव आपके समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप केवल 10 से 15 मिनट में माइक्रोवेव में बना सकते हैं। ये स्नैक्स स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को टिक्का मसाला, दही और कुछ सब्जियों के साथ मैरीनेट करें, फिर इसे माइक्रोवेव के बेकिंग मोड पर पकाएं। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसे आप शाम की चाय के साथ या किसी पार्टी में खाने के पहले परोस सकते हैं।

#2 समोसे अगर आपको समोसे पसंद हैं, तो उन्हें भी आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए पहले आलू, मटर और मसालों का मिश्रण तैयार करें, फिर समोसा पेस्ट्री में भरकर उन्हें माइक्रोवेव ओवन में बेक करें। इससे समोसे जल्दी पक जाते हैं और वे कुरकुरे भी बनते हैं। इस तरीके से बनाने पर समोसे कम तेल में तैयार होते हैं, जिससे वे ज्यादा सेहतमंद बनते हैं। इन्हें आप हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोस सकते हैं।

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#3 कचौड़ी लखनऊ की मशहूर कचौड़ी अब आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बेसन, आटा और मसालों का मिश्रण तैयार करें, फिर छोटी-छोटी गेंदें बनाकर उन्हें माइक्रवेव के बेकिंग मोड पर पकाएं। इस तरीके से कचौड़ी कुरकुरी बनती हैं और ज्यादा तेल भी नहीं लगता। इन्हें आप आलू या किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं। इस तरह से माइक्रवेव का उपयोग करके आप भी घर पर स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक्स बना सकते हैं।

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#4 ढोकला ढोकला एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बेसन, दही और कुछ मसालों का मिश्रण तैयार करें, फिर इसे माइक्रोवेव में सुरक्षित बर्तन में डालकर पकाएं। ढोकला फूला हुआ और नरम बनता है, जिसे आप नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।