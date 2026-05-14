अगर घूमने के शौकीन हैं, तो जरूर करें भारत के इन 5 समुद्री किलों की यात्रा

समुद्र के किनारे बसे हुए ये 5 किले अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर हैं। इन किलों में जाकर आप न केवल इतिहास को करीब से देख सकते हैं, बल्कि इनकी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो ये किले आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

#1 सिंधुदुर्ग किला (महाराष्ट्र) सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। यह किला समुद्र के बीचों-बीच छोटे द्वीप पर बना हुआ है, जिसे समुद्र से जोड़ने के लिए पत्थर की सड़क बनाई गई है। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था और यह उनकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। यहां आप किले की दीवारों पर बने तोपखाने, पुराने मंदिर और शिवाजी महाराज की मूर्ति देख सकते हैं। इसके अलावा यहां से समुद्र का दृश्य भी बहुत सुंदर है।

#2 द्वारका किला (गुजरात) द्वारका किला गुजरात राज्य में स्थित है। यह किला भगवान कृष्ण से जुड़ी पवित्र नगरी द्वारका में स्थित है। इस किले को 'द्वारकाधीश मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। इस किले की बनावट बहुत ही आकर्षक है और इसे देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते रहते हैं। यहां से समुद्र का दृश्य भी बेहद खूबसूरत है।

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#3 मरवांदन किला (केरलम) मरवांदन किला केरलम राज्य में स्थित एक अनोखा समुद्री किला है, जो अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह किला समुद्र के किनारे बना हुआ है, जिससे यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। इस किले में घूमते हुए आप यहां की हरियाली, शांत माहौल और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। यहां की हर दीवार और हर पत्थर आपको एक अलग ही कहानी सुनाता है।

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#4 फोर्ट अगुआडा (गोवा) फोर्ट अगुआडा गोवा राज्य में स्थित एक मशहूर समुद्री किला है, जिसे पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में बनाया था। यह किला अरब सागर के किनारे स्थित है, जिससे यहां से समुद्र का दृश्य बहुत ही शानदार दिखता है। इस किले में एक बड़ा-सा लाइटहाउस भी है, जो नाविकों के लिए मार्गदर्शन करता था। इसके अलावा यहां एक जेल भी थी, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है।