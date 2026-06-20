आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है योग, जानिए 5 कारण

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शारीरिक सेहत के लिए है लाभदायक

योग केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अलग-अलग योगासन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन आदि से शरीर की लचीलापन बढ़ती है और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा नियमित योगाभ्यास से खून का बहाव बेहतर होता है और दिल स्वस्थ रहता है। योग से पाचन तंत्र भी सही रहता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस प्रकार योग शारीरिक सेहत के लिए एक अहम साधन साबित हो सकता है।