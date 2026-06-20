मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है योग, जानिए कैसे

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नींद की गुणवत्ता को है बेहतर

योग नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है। नियमित योगाभ्यास से गहरी नींद आती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे व्यक्ति सुबह तरोताजा महसूस करता है और उसकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। योग से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे थकान दूर होती है। इसके अलावा योग से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जो नींद को और भी बेहतर बनाता है। नियमित योग से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।